Wer über Amazon Echo kauft, gibt mehr aus

Bild: Amazon

21.09.16 Kunden, die über den Smart-Home-Lautsprecher Echo einkaufen, geben, sind für Amazon offenbar besonders wertvoll. Denn sie kaufen nicht nur 6 Prozent häufiger ein, sie geben pro Einkauf auch 10 Prozent mehr Geld aus, als andere Amazon-Kunden, berichtet The Drum . Amazon Echo ist seit Juli 2015 in den USA verfügbar und soll noch in diesem Herbst in Deutschland in den Handel kommen. Er soll rund 180 Euro kosten und zunächst nur auf Einladung verfügbar sein.