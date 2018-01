Google Assistant jetzt mit Bildschirm und bald mit Auto

Bild: lenovo

Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas gab es erste Smart Screens zu sehen, die Google Assistant nutzen. Die Geräte sind vergleichbar mit dem Echo Show, den Amazon bereits im Frühjahr 2017 vorgestellt hat. Die Geräte nutzen neben der Sprachausgabe auch einen Touchscreen zur Informationsausgabe, können Youtube -Videos abspielen, mittels Google Duo Videotelefonate führen, Google Maps und Google Photos anzeigen.Im Unterschied zu den bisherigen Assistenten (Google Home und Google Home Mini) wird die Hardware allerdings durch Drittanbieter gefertigt. Google stellt lediglich die Softwareplattform bereit. Ein erstes Gerät mit 8- bzw. 10-Zoll-Display hat Lenovo vorgestellt (Bild). Wie der Tech-Blog TheVerge berichtet werden weitere Geräte von JBL und Sony erwartet. LG will zudem auch seine OLED-Fernseher mit den Assistenten ergänzen, so dass sie per Sprache gesteuert werden können.Google gab außerdem bekannt, den Assistant noch in diesem Jahr auch ins Auto zu bringen. In den USA sogar noch im Verlauf dieser Woche. Für die Integration nutzt Google die bereits vorhandene Plattform Android Auto und arbeitet mit Herstellern von In-Car-Lösungen zusammen. Ein Smartphone benötigen die Fahrer dann nicht mehr, nur eine Datenverbindung.Nichts zu hören gab es dagegen von Apple , das traditionell keine Messetermine nutzt, um Neuheiten vorzustellen. So bleibt als letztes Lebenszeichen des ursprünglich für Weihnachten 2017 angekündigten HomePods, dass es nun im "Frühjahr 2018" erscheinen und im wesentlichen Musik abspielen sowie Homekit-Geräte steuern können soll. In den USA, UK und Australien. Wann andere Sprachversionen folgen, ist völlig ungewiss.In Sachen "digitaler Sprachassistent" wirkt Apple derzeit reichlich abgehängt. Auch wenn das Unternehmen mit Siri dieses Genere eigentlich erst erfunden hat.