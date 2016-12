Künstliche Intelligenz: Wer Chatbots benutzt hat, findet sie gar nicht übel

Bild: Simon Zirkunow/Flickr

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Sieben von zehn Nutzern haben noch nie einen Chatbot genutzt - glauben Sie zumindest.

(chart: nextmedia Hamburg)

35 Prozent jener, die bereits mit einem Chatbot kommuniziert haben, bemerkten eine schnellere Interaktion, für 27 Prozent war die zielführendere Konversation ein Nutzungsvorteil (Mehrfachantwort möglich). Umfangreicher fanden Chatbot-Kommunikation nur 12 Prozent der Befragten, halb so viele (sechs Prozent) erklärten, unangenehme Themen unpersönlicher und damit in einer gefühlten Anonymität klären zu können, sei ein Nutzen. Mehr als jeder Dritte (34 Prozent) konnte jedoch keinen Vorteil in der Kommunikation mit Chatbots feststellen.Diese Antwortoption wählten mehr als doppelt so viele alte wie junge Chatbot-User: 22 Prozent der 18- bis 29-jährigen sahen keinen Mehrwert, bei den 50- bis 60-jährigen waren es 48 Prozent.Doch könnten sich jene, die bisher noch keine Chatbots genutzt haben, generell die Nutzung vorstellen? Fast die Hälfte der Erfahrungslosen (46 Prozent) kann sich nicht vorstellen, dem digitalen Helfer Aufgaben zu übertragen. Jeweils 27 Prozent würden Chatbots eine Chance geben oder wissen es nicht.