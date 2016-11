Deutsche bezweifeln Sicherheit der im Auto gespeicherten Daten

22.11.16 Lediglich gut ein Viertel (27 Prozent) der Neuwagenkäufer in Deutschland sind der Meinung, dass die zunehmend in Fahrzeugen gespeicherten Daten über Fahrer und Fahrverhalten sicher sind. Die Hälfte (50 Prozent) dagegen glaubt laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos in Zusammenarbeit mit DEKRA nicht daran.