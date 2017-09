Sales in Social Media: Erfolgreiche Vertriebsprofis schwören auf soziale Netze

Bild: Nappiness / pixabay.com

53 Prozent der besonders erfolgreichen Vertriebsprofis (diejenigen, die ihre Ziele um mehr als 25 Prozent übertroffen haben), schreiben dem Einsatz sozialer Medien den erfolgreichen Abschluss ihrer Verträge zu. Sie erhalten dadurch Einblicke in Unternehmen und können sich über deren Entscheider informieren. 76 Prozent der befragten Unternehmensentscheider setzen nämlich voraus, dass sich Verkäufer vorab relevante Informationen über das Unternehmen einholen, ehe sie in den Dialog treten. Zwei Drittel aller befragten Vertriebsexperten geben an, in den nächsten zwölf Monaten noch stärker auf digitale Vertriebslösungen und soziale Medien zu setzen.