SEO-Analyse: Sportartikelshops haben viel Verbesserungspotential

Bild: Sapper_Designs / Pixabay

Sehen und gesehen werden in der Sport-Branche

Die Content-Performance zeigt eine solide Basis

SportScheck überzeugt mit einer guten Faceted-Navigation

Denn auch die Projektierung des Online-Shops muss den aktuellen Normen immer einen Schritt voraus sein. Wie unterscheidet sich also die Sichtbarkeit der Wettbewerber? Wie gut ist die Content-Ausrichtung auf den Kategorie- und Produktseiten und wie werden diese in den Google-SERPs präsentiert? Welche Potentiale ergeben sich beim technischen SEO der Online-Shops? Diese Fragen hat die Augsburger Performance-Agentur Xpose360 in einer SEO Branchenanalyse untersucht.Die von Online-Shops zeigen dabei deutliche Potentiale:Zum Zweck der Beurteilung der Sichtbarkeit der Online-Shops hat sich Xpose360 zunächst am Sistrix -Index orientiert, diesen jedoch mit einem spezifischen Cluster an Short-Tail-Begriffen modifiziert. Bei einem Vergleich der beiden Sichtbarkeitsindizies wurde deutlich, dass Anbieter wie cortexpower.de oder sportbedarf.de einen hohen Wettbewerb aufweisen. Beide Shops legen hohen Wert auf Long-Tail-Keywords, wodurch suchvolumenstarke Keywords derzeit vernachlässigt werden.Es ist allseits bekannt, dass gute Inhalte Websites im E-Commerce nach vorne bringen. Auch die analysierten Online-Shops verwenden diese Möglichkeit, um wichtige Keywords auf der Seite zu projizieren. Die Potentiale sind dabei jedoch groß. So verzichtet beispielsweise decathlon.de vollkommen auf Produkt- und Kategorietexte und stellt die Informationen in einem ausgebauten Blog beziehungsweise Ratgeber zur Verfügung. Dadurch erhält der Online-Shop für günstige Sportartikel trotz allem eine gute Sichtbarkeit.Betrachtet man den SEO-Aspekt der Texte, so besteht für jeden beteiligten Shop Handlungsbedarf. Das Keyword könnte konkreter dargestellt und von allen Seiten beleuchtet werden. Eine gute Lösung zeigt sportscheck.com . Der Online-Shop gibt erste Informationen am Rand der Webseite - durch Scrollen erhält der User weitere Informationen zum gesuchten Produkt. Jedoch besteht auch hier nach Ansicht der Performance-Experten deutlicher Spielraum nach oben.Für die technische Analyse der Online-Shops wurde auf frei verfügbare Tools zurückgegriffen. Dabei wurden der durchschnittliche Wert der Ladezeit, Server-Anfragen sowie die Time-To-First-Byte ermittelt. Trotz einer relativ hohen Datenmenge weist sportbedarf.de die geringste Ladezeit auf. Ebenso überzeugt die geringe Anzahl der Server-Anfragen. sportscheck.com punktet hingegen bei der Faceted-Navigation. Diese ermöglicht eine einfache Crawlability - sowohl für Google als auch für die User. Mit dieser Funktion erhalten die Kunden eine individuelle Produktauswahl, zugeschnitten auf die gewünschte Farbe, den Preis oder die Marke.Trotz deutlicher Optimierungspotentiale ist Sport Scheck der Gewinner der xpose360 Branchenanalyse. Die komplette Studie lässt sich kostenlos herunterladen