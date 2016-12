Gesetz gegen Bots: In New York droht bald Freiheitsstrafe

In Zukunft muss im US-Bundesstaat New York mit bis zu einem Jahr Haft rechnen, wer automatisiert Eintrittskarten kauft oder auf diese Weise erworbene Tickets zum Weiterverkauf anbietet. Eine entsprechende Gesetzesnovelle hat New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo vergangene Woche unterzeichnet, Ende Februar soll sie in Kraft tretenGanz alleine ist New York seinem Vorhaben nicht: In etwa einem Dutzend weiterer US-Staaten wird ebenfalls versucht, Internet-Bots einen zivilrechtlichen Riegel vorzuschieben - allerdings ohne drakonische Freiheitsstrafen anzudrohen.Hintergrund ist die Tatsache, dass Eintrittskarten zu begehrten Veranstaltungen oft in wenigen Sekunden vergriffen sind. Zwischenhändler kaufen mittels eigens programmierter Bots das gesamte Kartenkontingent auf, um sie anschließend mit Gewinn weiter zu verkaufen.