Content Marketing-Studie: Paid Media gewinnt an Relevanz

Erfolgsfaktor 1: Ohne Strategie kein Erfolg

Erfolgsfaktor 2: Paid Media - vor allem Native und Influencer Advertising

Erfolgsfaktor 3: Erfolgsmessung trennt die Spreu vom Weizen

Zwei von drei Entscheidern vergeben ihrem Content Marketing mindestens die Schulnote "gut". Ihre Erfolgsformel in puncto Strategie, Budgetverteilung, genutzten Tools und Kanälen untersucht die aktuelle Studie "Content Marketing Analyse Entscheider - kurz COMA[E]" des Hamburger Marktforschungsunternehmens GreenAdz Nur knapp jedes zweite Unternehmen hat seine Content-Marketing-Ziele in einer Strategie festgeschrieben. Dabei verfügen die erfolgreichen Content-Marketing-Entscheider mit 61 Prozent fast dreimal wahrscheinlicher über eine Strategie, als die der unzufriedenen Kollegen (23 Prozent).In einem sind sich alle Entscheider einig: Die Relevanz der bezahlten Content-Distribution beziehungsweise Paid Media nimmt weiter zu. Der Löwenanteil daraus fließt mit knapp 80 Prozent in Social Media Advertising. Den Unterschied machen die erfolgreichen Content Marketer, indem sie signifikant doppelt so häufig auf Native Advertising (54 Prozent) setzen als die Unzufriedenen (27 Prozent). Influencer Marketing wird von 47 Prozent von ihnen häufig beziehungsweise gelegentlich eingesetzt und liegt damit auf dem gleichem Niveau wie Suchmaschinen-Werbung (47 Prozent).Erfolgreiche Content Marketer haben nicht nur signifikant häufiger ein Konzept zur Messung ihres Erfolges, sie verfolgen diesen im Vergleich auch wesentlich konsequenter und effizienter. So nutzen sie neben Webanalytics und Social Media Monitoring Tools auch häufiger Kundenbefragungen und Marktforschungsanalysen, anstatt sich nur auf die Interpretation der Online-Spuren ihrer Kunden zu verlassen.Die COMA[E] liefert 2017 zum ersten Mal eine unabhängige Analyse auf Basis , die an Entscheidungen zum Content Marketing maßgeblich oder beratend beteiligt sind. Sie wird künftig jährlich einen Überblick zur Entwicklung des Content Marketings für den deutschen Markt geben.Die Studie wurde im Juli und August 2017 als Online-Befragung via E-Mail-Rekrutierung und in verschiedenen Content Marketing Umfeldern. Dabei lag die Teilnahmequote unter anderem durch die Incentivierung mit der von GreenAdz initiierten Baumspende und Vorab-Zusendung der Management Summary mit 2 bis 25 Prozent überdurchschnittlich hoch. Insgesamt nahem 127 Content Marketing Experten teil. Zwei Drittel der Befragten sind Dienstleister, d.h. Agenturen oder Berater, ein Drittel der Stichprobe arbeitet auf Auftraggeber- bzw. Unternehmensseite.