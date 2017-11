Gartner-Umfrage zeigt: CIOs übernehmen Führungsrolle im Digital Business

Bild: Screenshot / Sociomantic

Das hat die jährliche CIO-Umfrage des IT-Research- und Beratungsunternehmens Gartner ergeben. Im Durchschnitt verbringen die CIOs mehr Zeit mit Aufgaben in der Unternehmensführung als zuvor - der Anteil stieg von 30 Prozent im letzten Jahr auf 41 Prozent in diesem. Das weist darauf hin, dass sich die Rolle des CIOs durch die beschleunigte digitale Transformation verändert: Die Bereitstellung der IT ist nach wie vor Aufgabe des CIOs. Zugleich sind Umsatzsteigerung und digitale Transformation aber die am häufigsten genannten Geschäftsziele für 2018. Fazit der Studie: Wenn CIOs auch in Zukunft relevant sein wollen, müssen sie ihre Arbeit auf die geschäftlichen Prioritäten ihrer Unternehmen ausrichten, so die Studienautoren.