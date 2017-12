Virtuelle Konferenz: Highscore bei der Lead-Generierung auf iBusiness

11.12.17 So erfolgreich wie nie für die Lead-Generierung war die 15. Virtuelle Entscheiderkonferenz von iBusiness . Im Schnitt konnten wir den Sprechern 319 Leads übermitteln - so viel wie nie zuvor bei diesem traditionell erfolgreichen Webinarformat auf iBusiness.

Der erfolgreichste Sprecher konnte sogar deutlich mehr als 350 Leads entgegennehmen. Damit lagen die Leadpreise bei dieser Veranstaltung zwischen 7,80 Euro und 10,07 Euro. Insgesamt nahmen über 460 Teilnehmer an der Virtuellen Konferenz 'Trends in E-Commerce und Onlinemarketing 2018' teil.Virtuelle Konferenzen bei iBusiness sind ein Leadgenerierungsformat, bei dem Unternehmen einen Vortrag im Rahmen einer Onlinekonferenz halten und dafür die Teilnehmerdaten derjenigen erhalten, die sich für den jeweiligen Vortrag anmelden. Die Teilnehmer stimmen diesem Verfahren zu. Sie erhalten im Gegenzug den Zugang zu redaktionell geprüften Vorträgen zu einem speziellen Thema. Im Durchschnitt über alle 15 Virtuelle Konferenzen erhilet jeder Speaker im Schnitt 219 Leads (entspricht einem Leadpreis von 13,46 Euro).