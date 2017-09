Glasshole 2.0?: Die nächste Datenbrille kommt von Amazon

21.09.17 Amazon arbeitet an einer intelligenten Brille, die den Sprachassistent Alexa integriert werden. Die Träger können so jederzeit unauffällig mit dem Assistenten interagieren.

Google Glass (Bild) hinterließ viel verbrannte Erde, Nun will Amazon einen Neuanfang wagen.

Der Onlinehändler Amazon soll an einer smarten Datenbrille arbeiten. Wie die Financial Times unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, soll das Gerät wie eine herkömmliche Brille aussehen und sich drahtlos mit einem Smartphone verbinden können. Dadurch soll es insbesondere möglich sein, den Sprachassistenten Alexa mobil zu nutzen. Kopfhörer sollen dazu nicht nötig sein: Die Stimme des Assistenten wird über eine Vibrationstechnik durch die Brillenbügel ins Ohr übertragen. Diese Körperschalltechnik ist bereits in einer Vielzahl von Geräten erprobt.Unklar ist, ob das Gerät auch über ein Display und Kameras verfügen soll. Gerade letztere Funktion hatten bei der Google Glass für große Ablehnung gesorgt. Viele Menschen fühlten sich beobachtet. Umgekehrt sorgte die Snapchat -Brille Spectacles gerade wegen ihrer eingebauten Kamera in diesem Jahr für Furore.