Jeder Scheiß wird digital: Das Internet der Dinge erreicht das WC

15.03.17 Im Wortsinn jeder Scheiß wird früher oder später digital. Nun wurde auf der ISH in Frankfurt das erste app-gesteuerte IoT-Klo vorgestellt. Und das zwei Wochen vor dem ersten April .

Mit dem 'Biotracer' hat Duravit jetzt das weltweit erste App-gesteuerte WC vorgestellt, das vollautomatisch den Urin analysiert. Die Analysewerte werden dazu in einer App auf dem Smartphone oder Tablet bereitgestellt. "Benutzer können so jederzeit ihre biologischen Parameter überprüfen und ihre Fitness- und Ernährungsprogramme entsprechend anpassen", jubelt das Unternehmen. Die Toilette messe "vollautomatisch und hygienisch" zehn Indikatoren im Urin, "die für ein optimales Fitness- und Ernährungsprogramm wichtig sind".Das WC nimmt automatisch eine Urinprobe von wenigen Millilitern, die in einen verschlossenen Teststreifen injiziert wird. Unter dem WC-Körper befindet sich eine auswechselbare Kartusche mit etwa 100 Teststreifen. Nach jedem Test wird das gesamte System mit destilliertem Wasser ausgespült, die Kartusche dreht die Teststreifen eine Position weiter und der Biotracer ist für die nächste Messung einsatzbereit. Gemessen werden Glukosegehalt, Leukozytenzahl, Blutanteil, Proteinwert, Ketonwert, Nitritwert, Urinbilinogenwert, Bilirubinwert, pH-Wert und spezifisches Gewicht.