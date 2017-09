Mobile Sicherheit in Unternehmen: Weit verbreitet, aber suboptimal

When BYOD meets BYOB

In sechs von zehn Unternehmen werden Geschäftliches und Privates auf Smartphone, Laptop und Tablet vermischt.Im Durchschnitt aller befragten Unternehmen nutzen zwei von drei ein systematisches Mobile Device Management. Andere beschränken sich noch auf Basismaßnahmen. Sie führen regelmäßige Kontrollen durch und sensibilisieren die Mitarbeiter für den richtigen Umgang in Form einer Mobile Security Policy.Die öffentliche Verwaltung und die Energieversorger haben bislang den größten Nachholbedarf beim wirksamen und effizienten Schutz mobiler Endgeräte. Fast jeder zweite Manager meldet zurück, dass seine Einrichtung oder sein Unternehmen kein umfassendes MDM einsetzt. Zum Vergleich: In der verarbeitenden Industrie und im Automobilsektor arbeiten drei Viertel der Unternehmen mit einer systematischen Verwaltung und Kontrolle aller mobilen Geräte, die mit dem Firmennetzwerk in Verbindung stehen.Für die "Potenzialanalyse Digital Security" wurden im Auftrag von Sopra Steria Consulting im April 2017 mehr als 200 IT-Entscheider befragt. Sie gehören Unternehmen ab 500 Mitarbeitern an, die in den Branchen Banken und Versicherungen, sonstige Finanzdienstleister, Energieversorger, Automotive, sonstiges Verarbeitendes Gewerbe, Telekommunikation und Medien, Öffentliche Verwaltung aktiv sind.