Das sind die Top-100 SEOs in Deutschland: SEO-Liste 3/2016 erschienen

27.09.16 Ab sofort online ist die aktuelle iBusiness SEO-Liste der einhundert relevantesten SEO-Agenturen in Deutschland

Bild: iBusiness

Die Auswahl der Agenturen erfolgt auf Basis des Branchen-Sichtbarkeits-Index der Unternehmen. Diesen Index ermittelt iBusiness gemeinsam mit Sistrix anhand der Position der Unternehmen zu SEO-relevanten Keywords in Google. Zusätzlich fließen die Sichtbarkeit auf Branchenveranstaltungen sowie Gütesiegel der Unternehmen in den Index ein. Die 100 Unternehmen mit der höchsten Sichtbarkeit werden in die aktuelle Top 100 Liste der SEO-Anbieter aufgenommen.