Infografik: Wo die meisten Java-, PHP- und Python-Entwickler arbeiten

(chart: Stack Overflow; Grafik: HighText Verlag)

Dazu hat die nach eigenen Angaben größte Progranmmierplattform der Welt auf natio­na­ler Ebene unter­sucht, wie viele Entwick­ler in Deutsch­land derzeit tätig sind und auf welche Program­mier­spra­chen sie sich vertei­len.In Deutsch­land gibt es danach derzeit 709.033 Software-Entwickler, die meisten davon Full-Stack-Entwickler (59,6 Prozent). Sie beherr­schen also alle erfor­der­li­chen Techno­lo­gien, um eine voll funkti­ons­fä­hige Web-Anwendung zu entwickeln. Generell gibt es in Deutsch­land deutlich mehr Genera­lis­ten als Exper­ten. Für mobile Endge­räte program­mie­ren gerade mal 5,3 Prozent der deutschen Entwick­ler.Bei den genutz­ten Program­mier­spra­chen in Deutsch­land steht Java mit 96.068 Entwick­lernan der Spitze (13,7 Prozent) auf Platz eins, gefolgt von Python mit 90.929 Entwick­lern (12,8 Prozent). Im mobilen Wettstreit schlägt die Zahl der Android-Entwickler mit 24.683 Entwick­lern (65,1 Prozent) mengen­mä­ßig klar die iOS-Entwickler mit 13.223.In der Rhein-/Ruhr-Region (bestehend aus den Städten Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Gelsen­kir­chen, Oberhau­sen, Düssel­dorf, Neuss, Mönchen­glad­bach, Wupper­tal, Köln/Bonn sowie Lever­ku­sen) sitzen 93.920 Entwick­ler, davon sind 59,5 Prozent Full-Stack-Entwick­ler. Java (13,9 Prozent), PHP (12,3 Prozent) und Python (10,8 Prozent) folgen mit weitem Abstand.Als Gründer-Hauptstadt folgt Berlin mit 81.868 Entwick­lern auf Platz zwei der größten Entwickler-Regionen in Deutsch­land. Die am weites­ten verbrei­te­ten Sprachen sind Python (14,7 %), Ruby (12,9 %) und NodeJS (12,3 %). In München sind 65.178 Entwick­ler behei­ma­tet, davon 57,7 Prozent Full-Stack-Entwickler. Die Übrigen vertei­len sich auf die Sprachen Python (14,7 Prozent), Java (14 Prozent) und NodeJS (7,9 Prozent). München ist somit neben Berlin die einzige der sechs unter­such­ten Regio­nen, in der Java nicht Spitzen­rei­ter der Techno­lo­gien ist.