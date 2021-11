Social Commerce: Wie Social Media das Onlineshopping revolutioniert 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Social Commerce bietet noch keine nahtlose Einkaufserfahrung. Aber Händler sollten sich schon frühzeitig mit den Shopping-Technologien und -Möglichkeiten der einzelnen Social-Media-Anbieter auseinandersetzen.

In-App-Käufe treiben die Umsätze

Die Zahlen aus China sind beeindruckend, keine Frage: 351 Milliarden Dollar geben Social-Media-NutzerInnen dort auf einschlägigen Plattformen wie Wechat, XiaoHongShu oder Pinduoduo aus, so die Vorhersage der Axel-Springer-Marktforscher von Insider Intelligence für dieses Jahr. Auf eine Milliarde Menschen taxieren sie die Zahl der Käuferinnen und Käufer in sozialen Netzwerken, eine gigantische Zielgruppe also, deren routinierte Nutzung des Smartphones als Einkaufswagen kaum anders denn als avantgardistische Vorwegnahme westlicher Verhaltensweisen wahrgenommen werden kann. Schließlich legen wir unseren geliebten Mobilcomputer ja auch hierzulande kaum noch aus der Hand, geschweige denn, dass wir ohne aus dem Haus gehen würden. Blieben die kulturellen Unterschiede."In Deutschland gibt es nicht so viele Nutzer, die mit dem Smartphone aufgewachsen sind. Chinesen dagegen haben den Desktop übersprungen, E-Commerce hat in China von Anfang an auf dem Smartphone stattgefunden", gibt Marcel Hollerbach , Gründer und Chief Innovation Officer des E-Commerce-Dienstleisters Productsup , zu bedenken.Hinzu kommt: Der Erfolg sozialer Netzwerke als Shopping-Plattform hat vor allem mit dem einfachen Handling zu tun. Der Checkout läuft in der App ab, Impulskäufe sind so in Sekunden abgeschlossen und treiben die Umsätze hoch. In Deutschland wird aktuell von Facebook, Pinterest & Co. noch in den Onlineshop des Anbieters und/oder Werbetreibenden verlinkt. Dass damit die Customer Journey oft schon zu Ende ist, liegt auf der Hand: "Solange der Kaufabschluss nicht innerhalb der Social-Media-Aps über einen direkten Checkout-Prozess mit Payment möglich ist, kann sich das Thema noch nicht bahnbrechend weiter entwickeln", sagt Jens Tiedemann , CEO des Agentur-Startups SwipeYouUp Gemeint ist Social Commerce, der nic