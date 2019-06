Amazon Prime Day erstmals zwei Tage lang

Auch für kleine und mittlere Unternehmen

Prime-Mitglieder können an diesen Tagen nach Angaben von Amazon weltweit auf mehr als eine Million Angebote zugreifen, darunter eine Vielzahl exklusiver limitierter Deals und Neuheiten.Neu am Prime Day 2019 sind einige vergünstige Entertainmentprodukte aus den Bereichen Amazon Music, Prime Video und Twitch Prime. Zudem kündigt Amazon eine besondere Form von Blizangeboten an sowie Kooperationen mit Top-Marken, die teilweise exklusive Neuheiten präsentieren sollen. Dazu zählen etwa das Smart Ambilight TV von Philips, ein mobiler Partylautsprecher von Sony, ein Alexa-fähiges TV-Gerät von Techwood.Aber auch kleine Händler können mit Amazon Storefronts, Amazon Handmade und Amazon Launchpad vom Prime-Day profitieren. Hier finden Prime-Mitglieder viele Produkte kleiner und mittlerer Unternehmen. Im letzten Jahr boten Händler aus diesem Segment hunderttausende Produkte beim Prime Day an und erzielten weltweit Umsätze von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar.