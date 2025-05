Neuer VP bei Cloud-Anbieter Genesys

Branche

Künftig wird Dennis Schindler die Vertriebs- und Kundenbindungsstrategie des Unternehmens in Deutschland leiten. Mit Expertise im Vertrieb und über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware wird er die Skalierung des Cloud- und KI-Geschäfts von Genesys unterstützen, um die digitale Akzeptanz in Deutschland zu steigern. Schindler wechselt von SAI360 zu Genesys, wo er in den letzten sieben Jahren den internationalen Vertrieb leitete. Davor war er 20 Jahre lang bei Thomson Reuters tätig, wo er unter anderem als Director Enterprise Analytics und Business Development Manager Europe arbeitete.