Twitch, WhatsApp, Instagram: Wie Sony für TKKG transmediales Storytelling schuf

Mit Twitch und Amazon Music setzte Sony parallel auf mehrere Plattformen, um eine komplexe interaktive Geschichte zu erzählen. Dabei bespielte es die gesamte Bandbreite der Kommunikation und des Entertainments wie Hörspiel, Chat, Bilder, Sprachnachrichten, Live-Events und vielem mehr.Falk Poetz war kreativer Leiter dieser einmaligen Experience, schrieb das Buch und führte Regie. In seinem Vortrag auf der Zukunftskonferenz 2023 betrachtet er die Chancen des personalisierten und transmedialen Storytellings und erklärt, warum die Lösung von technischen Herausforderungen in der Geschichte zu suchen ist und warum in jedem Writers Room ProgrammiererInnen sitzen sollten. Der Macher des Projekts gibt zudem einen Ausblick darüber, wie dieses Prinzip des Geschichtenerzählens 2023 auf andere Medien, Kampagnen und Darstellungsformen übertragen werden kann.