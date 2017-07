Deutsche haben 8,2 Milliarden Stunden in Apps verbracht

04.07.17 Während in Südkorea, Mexiko, Brasilien, Japan und Indien die Top 20 Prozent der Smartphone-Nutzer über vier Stunden täglich mit Apps verbrachten, bilden die Deutschen gemeinsam mit den Franzosen mit durchschnittlich 142 Minuten am Tag die Schlusslichter. Das zeigt eine Analyse der Nutzung mobiler Services in dem Zeitraum Januar bis Mai 2017.

Bild: geralt / www.pixabay.com

Durchschnittlich täglich verbrachte Zeit mit Shopping-Apps (Januar bis Mai 2017)

(chart: App Anie)

In allen von App Annie analysierten Ländern installierten über 65 Prozent der Nutzer im Mai 2017 mindestens eine App. In der Hälfte der Länder wurden von mehr als 50 Prozent der Nutzer mindestens zwei Apps am Tag heruntergeladen. Die beliebtesten Top 5 Apps der Deutschen waren von Januar bis Mai WhatsApp , Facebook Messenger, Amazon und Instagram . Deutschland ist laut Analyse stark bei der Nutzung von Shopping-Apps. Die Top 5 Shopping-Apps waren von Januar bis Mai Amazon, Ebay Kleinanzeigen, eBay, Payback Die Gesamtzeit in Apps wird bis 2021 weltweit 3,5 Billionen Stunden überschreiten. Die Nutzeranzahl wird sich von 3,4 Milliarden (2016) auf 6,3 Milliarden erhöhen. Außerdem erwartet App Annie in den nächsten vier Jahren einen Gesamtumsatz im App-Markt von rund 6,3 Billionen US-Dollar.