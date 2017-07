Das Ende der Digitalisierung

Lieber Herr Graf,

mit diesem Artikel haben Sie sich wieder bei mir in "Achtung" geschrieben. Und mit Ausnahme des Vergleichs zur Elektrifizierung (ohne Strom ist nun nichts mehr los in dieser Welt)kann ich Ihnen alle angesprochenen Punkte aus der Praxis heraus bestätigen. Die "Klickzähler" und deren Produkte sterben aus, weil diese die Wertschöpfung aller Produktionen vergessen haben. Es muss (Sache/Gegenstand) produziert und verkauft werden, mit Schein und Schulterklopfen ist es nicht getan. Die Wertschöpfungskette wird sich zwangsweise wieder auf das Produkt hin orientieren und damit reale Werte prooduzieren. "Back to the roots" - aber trotdem mit elektronischen Hilfsmitteln.., die werden bleiben und wir noch besser lernen, diese sinnvoll einzusetzen. Facebook und Co schaffen kein Wasser, kein Brot.

Ihr

Michael Huppertz