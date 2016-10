Studie: Das sind die größten Einzelhändler Deutschlands

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Verteilung der Umsätze der 1.000 größten Vertriebslinien des stationären Einzelhandels 2015

(chart: Ehi)

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Top 10 Vertriebslinien des stationären Einzelhandels 2015

(chart: EHI)

Die Top 1.000 stationären Vertriebslinien erwirtschafteten in 2015 einen Netto-Umsatz in Höhe von fast 300 Milliarden Euro und damit rund zwei Drittel des gesamten Einzelhandelsumsatzes in Deutschland. Die größte Branche, der Lebensmitteleinzelhandel, ist für mehr als die Hälfte des Umsatzes der Top-1.000-Vertriebslinien verantwortlich. An zweiter Stelle rangiert 'Do-It-Yourself & Einrichten', gefolgt von der Branche 'Mode & Accessoires'.Der Lebensmitteleinzelhandel erwirtschaftet 55,9 Prozent des Top-1.000-Umsatzes. Neun der zehn umsatzstärksten Vertriebslinien stammen aus dieser Branche. Platz 1 belegen hier Edeka Supermärkte mit einem Umsatz von 27,1 Milliarden Euro. Einziger Nonfood-Anbieter in den Top 10 ist wieder der Elektronik-Händler Media Markt auf Platz 10 (Umsatz 6,5 Milliarden). Die Handelskonzerne Edeka und Rewe führen auch die meisten Vertriebslinien im stationären Einzelhandel. Inklusive Bäckereifilialisten und Getränkemärkten betreibt die Edeka-Gruppe 16 stationäre Vertriebslinien und liegt damit vor dem Wettbewerber Rewe mit 13 Vertriebslinien.Die Situation auf dem DIY-Markt hat sich mittlerweile entspannt. Nach der Insolvenz von Praktiker und Max Bahr 2013 und 2014 wurden die Karten neu verteilt. Die attraktiven Standorte haben direkt Nachmieter gefunden, die unattraktiven, die die Insolvenz mitverursacht haben, stehen bis heute leer. Insgesamt hat die Branche DIY & Einrichten 14,5 Prozent des Einzelhandelsumsatzes der Top 1.000 erwirtschaftet. Der Bereich Baumarkt ist dabei erkennbar konzentriert, hier erwirtschaften 17 Vertriebslinien über 35 Prozent des Branchenumsatzes. Der Umsatzanteil der Möbelhäuser in Höhe von 34,4 Prozent wird von 78 Vertriebslinien getragen. Top 1 der Branche ist Ikea mit 4,4 Milliarden Euro Umsatz.Die klassischen Modehändler werden immer mehr von großen vertikalen - international operierenden - Filialisten verdrängt. So ist nur Peek & Cloppenburg als einziger Vollsortimenter unter den Top 10 der Branche 'Mode und Accessoires' zu finden. Insgesamt erwirtschaftete diese Branche fast 29 Milliarden Euro, das entspricht einem Umsatzanteil von 9,6 Prozent der Top 1.000. Das Vertriebslinien-Ranking dieser Branche wird mit 2.8 Milliarden Euro Umsatz von H&M angeführt.