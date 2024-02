Wie man seinen eigenen Online-Marktplatz aufbaut

Virtuelle Konferenz

In seinem Vortrag auf der virtuellen Konferenz Software & Services 2024 zeigt Marktplatzexperte Roman Heimbold , dass es kein Wunder braucht, um schnell und einfach eine erfolgreiche Plattform zu starten.Ebenfalls auf der Agenda der Virtuellen Konferenz am kommenden Dienstag, den 20. Februar: Wie man es schafft kundenzentrierte Prozesse im eigenen Unternehmen zu verankern, ohne an den eigenen Problemen zu scheitern so häufig an der Kultur scheitern. In seinem Vortrag zeigt Gabriel Beck am Beispiel von Business-Experimentation-Methoden wie man es schafft, dass Menschen sich auf Daten für bessere Entscheidungen und mehr Kundenzentrierung verlassen - statt mit Bauchgefühl zu scheitern.