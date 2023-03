Kaufsucht: Viele Deutsche shoppen online wegen des guten Gefühls

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Retouren: Rückgabe getragener Artikel

Deutsche shoppen online lieber als Niederländer

Sechs von zehn Deutschen (61 Prozent) bestellen online, um sich dabei gut zu fühlen. 68 Prozent sagen, dass sie lieber online bestellen, als ihren Artikel in einem physischen Geschäft zu kaufen. Dies sind Ergebnisse einer Studie der Coupon-Plattform TrustDeals , für die im Januar 2023 rund 800 deutsche und 600 niederländische Personen zu Paketbestellungen und Retouren befragt wurden.Fast ein Viertel der Deutschen bestellt manchmal aus Langeweile. 12 Prozent der Befragten bestellen gerne Dinge, von denen sie sicher sind, dass sie nicht alles behalten werden. Laut Psychotherapeutin Carien Karsten kann die Sehnsucht nach guten Gefühlen beim Onlineshopping ein Anzeichen für Kaufsucht sein, muss es aber nicht. "Man muss auf das Gefühl hinter dem Kauf schauen. Da geht es zum Beispiel oft um fehlende Liebe oder fehlende Reize. Dann trägt das Einkaufen tatsächlich dazu bei, dass man sich kurzzeitig wohlfühlt. Der Moment des Kaufs holt dich für eine Weile aus deinem schlechten Gefühl heraus."Fast jeder fünfte Deutsche (19 Prozent) gibt an, dass er schon einmal gebrauchte oder getragene Gegenstände zurückgegeben hat. Die mit Abstand größte Gruppe davon ist zwischen 18 und 24 Jahre alt. Auch kostenlose Rücksendungen spielen eine große Rolle in unserem Bestellverhalten. 47 Prozent bestellen nur bei Webshops, die kostenlose Rücksendungen anbieten. 27 Prozent geben an, dass sie eher mehr Artikel bestellen, wenn sie diese kostenlos zurückschicken können, zum Beispiel in mehreren Farben oder Größen.Laut Psychotherapeutin Karsten nutzen Menschen mit einer Kaufsucht viele gekaufte Artikel nicht einmal oder tragen sie. Sie schicken sie aber auch nicht zurück. "Es geht wirklich um den Anreiz, den man gleich nach dem Kauf bekommt. Kaum ist der Artikel da, ist der Reiz schon wieder weg. Ich frage mich sogar, ob Shop-Addicts wirklich alle Pakete auspacken. Der Inhalt zählt viel weniger, weil der Kaufrausch schon da war."Auch KonsumentInnen in den Niederlanden wurden befragt und es zeigt sich: Die Deutschen bestellen häufiger und mehr online als die Niederländer. Während in Deutschland 28 Prozent sagen, dass sie alles online bestellen, tun dies in den Niederlanden nur 13 Prozent. Und auch der physische Einkauf wird in Deutschland immer unbeliebter. Fast sieben von zehn Deutschen geben an, dass sie Online-Einkäufe bevorzugen. In den Niederlanden ist das Verhältnis fast 50:50.