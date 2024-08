Fraunhofer IAIS unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung des neuen KI-Gesetzes

Das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS bietet ab sofort umfassende Unterstützung bei der Implementierung der EU-Verordnung über Künstliche Intelligenz, dem weltweit ersten Gesetz zur Regulierung von KI. Das neue Angebot soll Unternehmen helfen, die komplexen Anforderungen des Gesetzes effizient und praxisnah in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren.Mit dem Inkrafttreten des AI Acts müssen Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln oder nutzen, strenge Vorgaben erfüllen, um Risiken zu minimieren und die Qualität der Systeme zu sichern. Das Fraunhofer IAIS hat dazu das "KI Governance und Qualitätsmanagement Framework" entwickelt, das einen modularen Ansatz zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen bietet. Dieser Ansatz erstreckt sich über die Organisations-, Prozess- und Systemebene und soll eine ganzheitliche Implementierung sicherstellen.Im Rahmen des neuen Angebots erarbeitet das Fraunhofer IAIS gemeinsam mit den jeweiligen Stakeholdern aus den Unternehmen individuelle Roadmaps zur Implementierung von KI-Governance und Qualitätsmanagement. Dabei werden spezifische Anforderungen und Leitplanken definiert und in den Entwicklungsprozess von KI-Systemen integriert. Das Ziel ist es, die Vorschriften der EU-Verordnung in die Unternehmenspraxis zu übersetzen und AI-Compliance "by design" zu gewährleisten.Das Fraunhofer IAIS nutzt hierbei sein umfassendes Know-how aus strategischen Forschungskooperationen und Praxisprojekten, um Unternehmen bei der Umsetzung zu unterstützen. Insbesondere der KI-Prüfkatalog, der bereits von Unternehmen unterschiedlicher Branchen genutzt wird, dient als Leitfaden für die Entwicklung vertrauenswürdiger KI-Anwendungen.