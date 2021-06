Cloud-Zertifikate: Wie Sie wirklich das beste für Sie finden 

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Cloud-Zertifikate werden nicht nur wichtig, sondern unerlässlich sein, um den KundInnen zu zeigen, welche Rolle Datenschutz und -sicherheit einnehmen.

Cloud Computing: Die Frage ist nicht mehr "Ob", sondern "Wie" und "Mit Wem"

Sowohl NutzerInnen als auch AnbieterInnen von Cloud-Diensten haben ein hohes Interesse an Cloud-Zertifikaten. Einfach ist die Wahl und die Prüfung eines Cloud-Zertifikates bisher jedoch nicht. Mehr Transparenz und Vergleichbarkeit ist aber in Sicht.Nie war mehr Cloud als heute, sagen die Marktforscher von IDC : Fast jeder Workload kann inzwischen in die Cloud verschoben oder aus der Cloud bezogen werden. Diese Vielfalt bietet immense Chancen, denn wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen haben auch hierzulande längst bewiesen, dass die Cloud und digitalisierte Prozesse das Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg sind, so IDC.So ist es nicht verwunderlich, dass das Marktforscher Gartner noch weitere Steigerungen bei der Cloud-Nutzung erwartet. Die weltweiten Ausgaben der NutzerInnen für Public Cloud-Dienste sollen 2021 um 18,4 Prozent auf insgesamt 304,9 Milliarden US-Dollar steigen, gegenüber 257,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.Als Grund nennt Gartner auch die COVID-19-Pandemie. Sie hat Unternehmen gezwungen, sich schnell auf drei Prioritäten zu konzentrieren: Geld sparen und IT-Kosten optimieren, Remote-MitarbeiterInnen unterstützen und schützen und Ausfallsicherheit gewährleisten. Investitionen in die Cloud wurden zu einem bequemen Mittel, um alle drei dieser Bedürfnisse zu erfüllen, so Gartner.Tatsächlich zeigen aktuelle Gartner-Umfragen, dass fast 70 Prozent der Unterne