Im Mai 2023 hat die EU die neue Verordnung 2023/988 zur allgemeinen Produktsicherheit (General Product Safety Regulation - GPSR) veröffentlicht. Am 13.12.2024, nach einer Übergangszeit von 18 Monaten, löst die neue Produktsicherheitsverordnung die bisherige Produktsicherheitsrichtlinie (2001/95/EG) ab und tritt unmittelbar in jedem EU-Mitgliedstaat in Kraft. Die Vorschriften gelten für alle Wirtschaftsakteure im Zusammenhang mit Produkt, also vor allem für Hersteller, Einführer und auch Händler von Produkten, ebenso für Online-Unternehmen und Online-Marktplätze.Die EU will mit der neuen Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit gewährleisten, dass auf dem europä