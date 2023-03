Ikea eröffnet Planungsstudios in München

17.03.2023 Ikea erweitert sein Angebot für KundInnen in der Münchner Region, wo vor 50 Jahren in Deutschland alles begann. Die ersten beiden Planungsstudios ziehen in Einkaufszentren, die auch ohne Auto erreichbar sind.

Bild: Ikea Deutschland Mit dem Einrichtungshaus in München-Eching begann 1974 die Geschichte von Ikea Deutschland.

Bislang ist das schwedische Einrichtungsunternehmen in der Münchner Region mit zwei Ikea -Häusern in Eching und Brunnthal vertreten. "Mit Planungsstudios in zentralen Lagen von München erweitern wir unser Angebot und machen Ikea auch für Menschen ohne Auto erreichbar", erklärt Walter Kadnar , Geschäftsführer und CSO (Chief Sustainability Officer) von Ikea Deutschland.

In Eching begann vor fast 50 Jahren mit dem deutschlandweit ersten Einrichtungshaus die Geschichte von Ikea Deutschland. "Dass wir auch die Zukunft des Unternehmens in dieser Region entwickeln, hat für uns eine ganz besondere Bedeutung", sagt Kadnar, der Ikea Deutschland seit September 2022 verantwortet. Er hat auch eine persönliche Beziehung zu der Region: In München-Eching startete Kadnar einst seine Ausbildung.



"Neben unseren digitalen Angeboten und den klassischen Einrichtungshäusern sind unsere City-Formate ein wichtiger Baustein, um Ikea fließend über alle Kanäle erreichbar zu machen", sagt Kadnar. Er begründet dies mit veränderten Konsumgewohnheiten. "Immer mehr Menschen erleben Ikea online. Wenn es aber um die Planung komplexerer Anschaffungen oder Inspiration geht, sehen wir nach wie vor, dass sie die persönliche Beratung schätzen und Einrichtungslösungen hautnah ausprobieren möchten. Unser Ziel ist es, dort zu sein, wo die Menschen sind - egal wann und wie sie Ikea begegnen wollen, ob vor Ort oder digital."





Ikea-Konzepte in 40 Metropolen

Bild: Ikea Deutschland

Die ersten drei Ikea Planungsstudios in Deutschland eröffneten in Berlin. In diesem Frühjahr folgen zwei weitere Planungsstudios im Süden der Hauptstadt. Nun wird auch München in den Kreis der rund 40 Metropolregionen weltweit aufgenommen, in denen neue Ikea-Konzepte entstehen.



Eines der beiden Münchner Planungsstudios zieht in das größte Einkaufszentrum der Stadt, die "Riem Arcaden", das zweite Ikea-Studio findet sich künftig in den "Pasing Arcaden". Beide sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. In dem Planungsstudio werden modulare Systeme wie METOD Küchen oder PAX Kleiderschränke vorgestellt. Ikea-MitarbeiterInnen unterstützen beim Planen und Bestellen. Im Gegensatz zum klassischen Einrichtungshaus nehmen KundInnen ihre Ware nicht direkt mit, sondern erhalten ihre Bestellung entweder per Lieferung nach Hause oder holen sie im Ikea Einrichtungshaus ihrer Wahl ab.