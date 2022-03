Tech-Tidbits: Orakel für die Kryptowährungsindustrie, kostenloser Onlinekurs für nachhaltige Softwareentwicklung, Video Content-Lösung

15.03.2022 Was uns in der vergangenen Woche an Entwicklungen, Produkten und Service aufgefallen ist.

Chainalysis launcht Orakel und API zwei Tools für die Kryptowährungsindustrie zur Überprüfung von Sanktionen

Native CTV neue Premium Video Content-Lösung für den Big Screen

Sendinblue übernimmt MeetFox

Das Hasso-Plattner-Institut startet Onlinekurs für nachhaltige Softwareentwicklung

Otto Group steigt in Digital Health ein

Weltweit haben Länder als Reaktion auf Russlands Invasion der Ukraine Wirtschaftssanktionen verhängt. Aus diesem Grund suchen dezentrale Web3-Gruppen wie DEXs, DeFi-Plattformen, DAOs und DApp-Entwickler nach Werkzeugen, die ihnen und ihren Kunden helfen, diese Sanktionsrichtlinien einzuhalten. Die beiden Chainalysis-Tools sollen es den Nutzern ermöglichen, auf einfache Weise zu überprüfen, dass sie nicht mit Kryptowährungs-Wallets interagieren, die mit sanktionierten Organisationen verbunden sind.Das Orakel und die API von Chainalysis bieten jedem Kryptowährungsunternehmen, Protokoll oder jeder Organisation eine einfache Möglichkeit, schnell zu überprüfen, ob eine Adresse auf einer Sanktionsliste steht, bevor sie ihr erlauben sich mit ihrem Dienst zu verbinden. Es werden jeweils dieselben Daten verwendet, um zu bestätigen, ob die Adresse auf Wirtschafts-/Handelsembargolisten steht, wie z. B. welchen der USA, der EU oder der UN, mit denen jeder, der diesen Gerichtsbarkeiten unterliegt, nicht handeln darf. Das Chainalysis-Orakel ist ein intelligenter Vertrag, der von anderen intelligenten Verträgen abgerufen werden kann, um ein Wallet zu validieren, bevor eine Interaktion mit dem zweiten Vertrag zugelassen wird. Während das On-Chain-Orakel ab sofort verfügbar ist, wird die API voraussichtlich erst ab nächsten Monat erhältlich sein.Nach der Einführung von SemanticHero für CTV, der semantischen Targeting-Lösung für Videowerbung im Connected TV, launcht ShowHeroes , Anbieter von digitalen Videolösungen nun die ergänzende Lösung "Native CTV". "Native CTV" soll durch individuell erstellte Videoinhalte markensichere, einzigartige Werbeumfelder für Kunden generieren. Für Native CTV erstellt ShowHeroes Studios, der Content-Produktionsspezialist der ShowHeroes Group, einen maßgeschneiderten, professionell produzierten, 15-sekündigen Video-Content Clip als perfekten Auftakt für den jeweiligen Werbespot. Dabei berücksichtigt das Video inhaltlich sowohl das Thema der Kampagne als auch die Markenbotschaft. , eine All-in-One Plattform für digitales Marketing, hat die Übernahme des in New York ansässigen Software-Unternehmens MeetFox angekündigt, einem Anbieter für Terminbuchungs- und Videokonferenz-Software. MeetFox ermöglicht die DSGVO-konforme Planung und Buchung von Online-Terminen und Videokonferenzen und bietet eine integrierte Zahlungslösung. Sendinblue integriert MeetFox in die eigene Plattform und begegnet damit der nicht zuletzt durch die Pandemie gestiegenen Anforderungen des global immer vernetzteren und virtuellen Arbeitens. Die neuen Funktionen sollen im Laufe der nächsten 12 Monate über die Sendinblue-Plattform verfügbar sein.Wie kann bewirkt werden, dass die Digitalisierung die Klimakrise mildern hilft, statt durch ihren Energieverbrauch diese noch zu verschärfen? Praktische Hilfen beim Lösen dieses Problems bietet ein kostenloser Onlinekurs an, den das Hasso-Plattner-Institut (HPI) am 30. März auf seiner Lernplattform openHPI startet. Der Titel des zweiwöchigen Gratisangebots, das die Entwicklung ressourcenschonender und nachhaltiger Software in den Mittelpunkt stellt, lautet "Sustainable Software Engineering". Für den Kurs, der zu den ersten mit dieser Thematik zählt, kann man sich online anmelden unter https://open.hpi.de/courses/sustainablesoftware2022 Der Hamburger Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group beteiligt sich mehrheitlich an der Schweizer Medgate Holding , einem Anbieter digitaler Gesundheitsservices, darunter auch telemedizinische Beratung. Gleichzeitig übernimmt die Medgate Holding die BetterDoc GmbH , ein im DACH-Raum aktiver Datenanalyse-Service, der PatientInnen hilft, die für ihre Erkrankung passenden ÄrztInnen und Kliniken zu identifizieren. Die Gründer von Medgate und BetterDoc halten weiterhin eine Minderheitsbeteiligung an der Medgate Holding.