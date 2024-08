Legalize IT: So rettet man sein KI-Projekt vor Legal und IT

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Interne Bedenken überwindet man mit Informationen und psychologischem Fingerspitzengefühl.

Wer glaubt, die Techies im Unternehmen wären die großen Unterstützer geplanter KI-Projekte, irrt sich gewaltig. Bevor sich Künstliche Intelligenz (KI) in Fachbereichen wie Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung erfolgreich einführen lässt, muss die IT-Abteilung überzeugt werden. Dazu gehört auch die Klärung rechtlicher Fragen, bei denen die ITler am meisten Bedenken haben. Es kommt jetzt auf die Fachbereiche an, die die IT- und Rechtsabteilungen von KI überzeugen müssen.Es erscheint paradox: 74 Prozent der IT-Entscheiderinnen und -Entscheider sehen Künstliche In