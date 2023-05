OMR: Commanders Act mit automatischem Datenqualitätsmanagement

Die Plattform basiert auf serverseitigem Tag-Management und bietet unter anderem Enterprise-Tag-Management und Consent Management über Identity Resolution sowie Data Activation und Campaign Analytics. Mithilfe der Customer Data Platform (CDP) und einer neuen Data-Cleansing-Funktion (Standardisierung und Reinigung von Daten) soll es gelingen, die Qualität der Daten direkt in der Plattform zu überprüfen.Unternehmen erhalten so eine bessere Kontrolle über die Erhebung, Verarbeitung, Qualität und Weitergabe von Kundendaten sowie die Consent-Einholung der Nutzer, verspricht Commanders Act Beim serverseitigen Tag-Management wird zwischen dem Browser des Nutzers und dem des Anbieters die Commanders-Act-X-Plattform zwischengeschaltet. Während die Datenerfassung zuvor auf verschiedenen Datenströmen basierte, die direkt vom Browser zu der jeweiligen Marketing-Lösung weitergeleitet wurden, werden jetzt alle Ereignisse als ein gebündelter Datenstrom an Commanders Act X gesendet. Erst in der Plattform findet die Aufbereitung der Daten und ihre Verteilung an die verschiedenen Drittparteien statt.