TV-Werbemarkt der Zukunft: Mehr Budgets für Connected TV 

TL;DR Neue Messmethoden für CTV müssen sich erst beweisen, die über alle Anbietergrenzen hinweg Reichweiten und Werbewirksamkeit analysieren.

Wer unter 30 ist, schaltet die Linearen kaum noch ein

Das Fernsehen ist heute so unübersichtlich aber auch so vielfältig wie das Internet. Inhaltlich wie zeitlich. Spezialsender haben einen Programmablauf, es gibt Live-Sender und man kann sich Filme, Serien, Dokus oder Musik wie zu Videotheken-Zeiten ansehen, wann immer man möchte. Wer up-to-date sein will, braucht zwar viel neue Technik, 4K-Fernseher mit integrierten Apps oder Streaming-Player zum "Aufpimpen" älterer Modelle, aber was man dafür bekommt, ist noch nie dagewesen: Über den 'ollen Kasten', der früher bei Showmaster Hans-Joachim Kulenkampff schon am Ende seines Unterhaltungspotenzials angekommen war, lässt sich heute die gesamte Welt des Entertainments abrufen.Da hat es das "normale" Fernsehen schwer. Viele ZuschauerInnen schalten immer seltener linear ein und die Jugend hat die traditionellen Kabelsender schon fast ganz verloren. Die aktuellen Zahlen aus der Langzeitstudie von ARD und ZDF zum Mediennutzungsverhalten in Deutschland zeigen die Richtung unmissverständlich vor: Unter 30-Jährige schalten das laufende Fernsehprogramm kaum noch ein, nur 24 Prozent davon werden täglich erreicht. Netflix & Co. können dagegen jeden Tag auf die Hälfte aller 14- bis 29-Jährigen zählen. Der Trend hat sich seit 2020 deutlich verstärkt: immer mehr Junge suchen sich täglich gezielt Inhalte bei den Streaming-Diensten aus und lassen das lineare Fernsehen links liegen. Die Älteren ab 70 sehen dagegen