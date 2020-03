Radio für Deutsche unverzichtbar - vor Social Media

In der repräsentativen Gemeinschaftsstudie Media Feeling - Media Reach von AS&S Radio und RMS wurde außerdem der Aspekt, welchem Medium die Deutschen am meisten vertrauen, im intermedialen Vergleich untersucht: 18 Prozent der Interviewten antworteten mit Radio, 21 Prozent der Befragten mit öffentlich-rechtlichem Fernsehen, 18 Prozent vertrauen dem Radio und sechs Prozent am meisten den privaten Fernsehsendern. Die Tageszeitung liegt mit 14 Prozent auf Platz 3 der Rangliste. Nur fünf Prozent vertrauen Social-Media-Kanälen am meisten. Bemerkenswert sei in diesem Zusammenhang, dass beim Blick auf die Zielgruppe 14 bis 49-Jährigen Radio mit 16 Prozent den Spitzenwert liefert. Damit liegt Radio vor dem Videostreaming mit 13 Prozent.