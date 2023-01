2023: Zwei Drittel der deutschen Unternehmen erwarten Wachstum

Social Media Marketing



Bereits heute haben viele Unternehmen (31,9 Prozent) mit Fachkräftemangel zu kämpfen und spüren den härter werdenden Wettbewerb um Talente. Es bleibt nach wie vor schwierig, die relevanten ExpertInnen einzustellen. Fast jedes fünfte Unternehmen (18,4 Prozent) stockt mit FreiberuflerInnen die Kapazität des eigenen Teams auf. So werden FreelancerInnen auch 2023 ein fester Bestandteil der Personalstrategie bleiben. Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen (48,9 Prozent) will in diesem Jahr zwischen 20 und 39 Prozent ihres Personalbudgets für FreelancerInnen ausgeben. Ein Drittel (33,1 Prozent) plant sogar noch mehr Budget für sie ein.Die Zusammenarbeit mit FreelancerInnen ist in vielen Unternehmen bereits an der Tagesordnung. Über 65 Prozent der Unternehmen arbeiten mindestens einmal pro Woche - und 17,4 Prozent fast täglich - mit ihnen zusammen. Die Gestaltung der Zusammenarbeit ist dabei unterschiedlich. Fast die Hälfte der Unternehmen (45,2 Prozent) gibt komplette Projekte an FreelancerInnen, während mehr als jedes dritte Unternehmen (38,5 Prozent) die ExpertInnen in die internen Teams integriert. 12,9 Prozent der Unternehmen gewähren den FreiberuflerInnen sogar Zugang zu den eigenen, internen Daten und Kommunikationskanälen.Bei der Recherche nach passenden FreelancerInnen liegen Online-Plattformen und digitale Marktplätze auf Platz eins. 37,1 Prozent der befragten Unternehmen finden hier die richtigen ExpertInnen.Von der Zusammenarbeit mit FreelancerInnen versprechen sich die befragten Unternehmen neue und kreative Ideen (33,7 Prozent) sowie Fachwissen in unterschiedlichen Bereichen (32,5 Prozent). So sollen die FreiberuflerInnen in 2023 vor allem in diesen Disziplinen zum Einsatz kommen:Unter den Befragten plant jeder Sechste (16,7 Prozent) den Einsatz von ExpertInnen in diesem Bereich, im vergangenen Jahr beauftragten 12,4 Prozent der Unternehmen Services aus der Kategorie Metaverse und Web 3.0.