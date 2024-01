Vorsicht, wenn 'Experten' KI erklären: Denn selbst IT-Profis verstehen sie oft nicht

Lernende Algorithmen

Dieses mangelnde Verständnis kann zu einer Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung und der Realität bei der Nutzung von KI-Tools führen. Obwohl mehr als die Hälfte (55 Prozent) der befragten IT-Experten der Meinung ist, dass solche Werkzeuge ihre Aufgaben erleichtern werden, und die meisten (90 Prozent) glauben, dass ihre Kollegen solche Tools annehmen würden, nutzt die Mehrheit (62 Prozent) KI derzeit nicht im Arbeitsalltag.Die Antworten derjenigen, die bereits KI-Tools nutzen, zeigen, dass sich deren Einsatz auf grundlegendere Funktionen beschränkt, als man vielleicht erwarten würde. Der häufigste Einsatzbereich ist die Informationsbeschaffung und Recherche, mehr als ein Viertel (28 Prozent) nutzt sie zu diesem Zweck. In ähnlicher Weise nutzen 18 Prozent KI-Tools, um Kollegen, die keine Techniker sind, komplexe Themen zu erklären. Weitere 14 Prozent nutzen sie, um Dokumente für den internen Gebrauch zu erstellen. Bei der Erstellung von Dokumenten für den externen Gebrauch sinkt diese Zahl auf 9 Prozent.Was die technischen Fähigkeiten angeht, so verwenden nur 16 Prozent der Anwender von KI-Tools diese, um Code zu schreiben. Nur 6 Prozent setzen KI ein, um Fehler und Sicherheitslücken im Code zu identifizieren. Dies deutet darauf hin, dass es nicht nur am mangelnden Verständnis liegt, sondern dass auch mangelndes Vertrauen oder Unternehmensrichtlinien den Einsatz von KI für komplexere Aufgaben einschränken könnten.Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage von Softwarehersteller SolarWinds aus dem August 2023 unter 267 Befragten - IT-Experten in verschiedenen Positionen wie etwa Praktiker, Manager und Führungskräfte in den Regionen Europa, Amerika und Asien-Pazifik. Die Befragten kommen aus Unternehmen aller Größenordnungen.