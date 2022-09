Künstliche Intelligenz: heise klont Stimme von Podcast-Redakteurin

Der werktäglich produzierte IT-Nachrichten-Podcast mit Sprecherin Isabel Grünewald erreicht momentan monatlich rund 500.000 Abrufe. Allerdings ist die Produktion nicht immer ganz einfach: "'Kurz informiert' ist bei unseren Hörern sehr beliebt, gerade durch die markante Stimme von Isabel Grünewald. Jedoch kommen wir immer dann in Bedrängnis, wenn unsere Sprecherin urlaubsbedingt oder anderweitig nicht verfügbar ist", sagt Volker Zota , Chefredakteur bei Heise Online . Und so entstand der Gedanke, nach einer technischen Lösung zu suchen.Diese fand sich in dem Audiotech-Startup Aflorithmic . Zunächst nahm Grünewald etwa zwei Stunden Audiomaterial auf. Aflorithmic erstellte mit diesem ein KI-Modell ihrer Stimme. Besonderer Wert wurde auf die richtige Stimmfärbung gelegt, um dem Klang des Podcasts möglichst nahe zu kommen. "Das System ist noch nicht perfekt, aber ich war doch überrascht, wie gut die KI nicht nur meine Stimme, sondern auch meine Sprachmelodie imitiert", findet die Redakteurin selbst.Hiermit soll nicht nur getestet werden, wie die Hörer eine künstliche Stimme annehmen, sondern auch, ob ein halbtägliches Format sinnvoll ist - ein Novum in der kosten- und zeitintensiven Audioproduktion bei Medienhäusern. Ziel ist es, die Reichweite mit noch aktuelleren Nachrichten weiter zu steigern. "Viele Hörer spielen unseren Podcast über Smartspeaker ab. Wir haben deshalb die Hoffnung, dass eine künstliche Stimme in diesem Umfeld gut angenommen wird", sagt Hannah Monderkamp , Managing Editor New Media.Aflorithmic Mitgründer Timo Kunz erklärt: "Mit dem Stimmmodel hat Isabel Grünewald nun sozusagen eine digitale Assistentin, die ihr immer dann aushilft, wenn sie den Podcast nicht selber aufnehmen kann oder Teile im Nachhinein geändert werden müssen."Wie es mit Isabel Grünewalds digitalem Zwilling weitergeht, entscheiden nun die Hörer: Heise Online wird mit dem Stimmmodell eine Woche lang eine zweite tägliche Episode des "Kurz informiert"-Podcasts mit der synthetischen Stimme der Sprecherin erstellen und Hörer-Feedback einsammeln.