Smart Agency: Territory startet KI-Agentur - mit "menschlichem Herz"

KI-gestützte Marketingplattform

Die Kommunikationsagentur Territory bringt mit dem MarTech-Start-up Smart Agency eine KI-basierte Marketingplattform auf den Markt, die sich speziell an Selbstständige und kleine Unternehmen richtet. Smart Agency soll diese KundInnen mit individuellen und kosteneffizienten Marketinglösungen unterstützen. Bei Bedarf unterstützen aber auch die ExpertInnen von Territory.Smart Agency richtet sich an eine Zielgruppe, die mit effizienten Mitteln eine größere Präsenz am Markt erreichen will und gleichzeitig Unsicherheiten zu Digitalisierung und Datenschutz beherrschen muss. Mit Smart Agency will Territory dieser Nachfrage gerecht werden und setzt dabei auf eine KI-unterstützte persönliche Beratung, für die der Begriff "Human at Heart" entwickelt wurde.Die Leistungen umfassen unter anderem eine KI-gestützte Erstellung von Websites, Social Media-Inhalten und Printdesigns. Alle Kundendaten werden DSGVO-konform auf Servern in Deutschland verarbeitet. Der Agentur-Service bietet zudem Logoerstellung, Beratung zu Marketingkanälen und Unterstützung bei SEO und Werbeanzeigen."Mit Smart Agency demokratisieren wir professionelles Marketing, indem wir es für alle zugänglich machen", erklärt Kathinka Best , Geschäftsführerin der Smart Agency.