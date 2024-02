LinkedIn ist wichtigste Informationsquelle für Digital-Verantwortliche

Entscheider-Umfrage 2024

Persönliche Gespräche beeinflussen Business-Entscheidungen am meisten

Das Business-Netzwerk LinkedIn bleibt mit Abstand die wichtigste Informationsquelle für Digital-EntscheiderInnen (66 Prozent). Andere Social Media-Plattformen wie Xing spielen im Business-Kontext kaum eine Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt die neueste Auflage der Entscheider-Studie der Kommunikationsberatung FRAUWENK Auf LinkedIn als umfassende Plattform für Business-Beziehungen folgen persönliche Gespräche und Empfehlungen (42 Prozent), die dieses Jahr erstmals Newsletter überholen (40 Prozent). Im Vergleich zur letzten Erhebung 2022 zählen Fach- und Branchenmagazine nicht mehr zu den Top-Informationsquellen (34 Prozent).Die Umfrage beschäftigt sich auch mit der Frage nach ausschlaggebenden Impulsen, um konkret Business-Entscheidungen, etwa für eine Software oder einen Dienstleister, zu treffen. Wie in den Vorjahren führen persönliche Gespräche und Empfehlungen das Ranking an (61 Prozent). Dahinter folgt LinkedIn mit einigem Abstand ? nur jede/r Zehnte nutzt die Business-Plattform als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen. Andere Quellen, wie Fach- und Branchenmagazine oder Vorträge und Events, spielen nur noch eine geringe Rolle, wenn Businessentscheidungen gefällt werden. In der vorherigen Informationssuche bleiben sie jedoch weiterhin bedeutsam.