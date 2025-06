Neuer CRO bei Kernpunkt

Branche

In dieser Position verantwortet Manuel Willert zukünftig das Business Development mit Fokus auf Partnerschaften, Marketing und Vertrieb. Er arbeitet eng mit dem Management-Team von Kernpunkt zusammen, um das Wachstum der Agentur strategisch weiter voranzutreiben. Dabei berichtet er direkt an die Geschäftsführung, insbesondere an Mitgründer und Geschäftsführer Matthias Steinforth Willert gilt als Vertriebsexperte und besitzt zwanzig Jahre Branchenerfahrung. Zuletzt war er als Senior Director Sales & Partnerships bei Ecube tätig, wo er unter anderem die Marketing- und Partnerstrategie sowie das Neukundengeschäft verantwortete. Zuvor hatte Manuel Willert leitende Positionen bei Unternehmen wie Factorial und Pixelpark inne."Mit der Einführung der neuen CRO-Rolle schaffen wir gezielt Raum für ein weiteres strategisches und operatives Wachstum", sagt Matthias Steinforth, Gründer und Geschäftsführer von Kernpunkt. "Ich freue mich, einen weiteren Impulsgeber an unserer Seite zu wissen, der unser Business Development vorantreibt und neue Perspektiven einbringt. Mein Ziel ist es, mich künftig stärker auf die inhaltliche Arbeit mit unseren Kunden in den Bereichen Consulting und User Experience sowie die organisatorische Weiterentwicklung von kernpunkt zu fokussieren."Die neue CRO-Rolle wurde im Zuge der Wachstumsstrategie der Digitalagentur Kernpunkt geschaffen. Sie ergänzt und unterstützt die Geschäftsführung, indem sie die Verantwortung für die Marketing- und Vertriebstätigkeiten koordiniert und bündelt.