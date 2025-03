Branche

27.03.2025 Die Bewertungsplattform Trustpilot verstärkt mit der Berufung von Uta Ernst-Diarra zur neuen Senior Director Enterprise EMEA & APAC sein Enterprise-Geschäft in Europa und im Asien-Pazifik-Raum.

In dieser neuen Rolle soll Uta Ernst-Diarra den Aufbau und die Pflege langfristiger Partnerschaften mit strategischen Enterprise-Kunden auf C-Level vorantreiben. Dazu gehört auch die Entwicklung spezifischer Lösungsansätze auf Basis der Trustpilot Plattform und Services. Zu ihren weiteren Aufgaben gehören die Leitung multinationaler, funktionsübergreifender Teams in den Bereichen Vertrieb, Customer Success und Partner Management sowie die Erfüllung der Umsatz-, Profitabilitäts- und Kundenzufriedenheitsziele von Trustpilot in Europa und APAC.