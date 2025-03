So verkaufen Sie Ihre Agentur

M&A bei Digitalagenturen

04.03.2025 Woran erkenne ich eine Krisensituation in meiner Agentur - und wie gehe ich den Agenturverkauf erfolgreich an?

welche Gruppen von Käufern es gibt (und worauf diese ihren Schwerpunkt legen),

welche Bewertungsmaßstäbe bei der Ermittlung eines Transaktionswertes angesetzt werden und

wie Sie den Übergang für Kunden und Mitarbeitende optimal gestalten.

In unserem exklusiven Privat-Webinar über Strategie und Umsetzung des Agenturverkaufs erhalten Sie Insights zum Agenturverkauf. In dem Privat-Webinar erfahren Sie unter anderem,Das exklusive Privat-Webinar richtet sich an Geschäftsführer von Agenturen und schützt Ihre Privatsphäre umfassend: Weder Referent noch Teilnehmende erfahren, wer sich zu dieser Live-Veranstaltung am 18. März 2025 einschaltet: