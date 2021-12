iCrossing wird abgewickelt, schließt Deutschlandbüro 

21.12.2021 Die Affiliate-Agentur iCrossing hat in Deutschland ihr Büro dicht gemacht. Das gibt das Unternehmen in einem sparsamen Facebook-Post bekannt.

"iCrossing Deutschland ist nicht mehr aktiv tätig und hat sein Büro geschlossen. Bitte kontaktieren Sie für zukünftige Anfragen iCrossing UK und unser Partner in Deutschland wird Ihnen weiterhelfen. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um uns bei allen unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern für die Zusammenarbeit und Unterstützung über die vielen Jahre zu bedanken."

In der Mitteilung heißt es:Die Liquidation des deutschen Büros hat bereits im Oktober begonnen, so geht aus Unternehmensdaten hervor, die auf Northdata veröffentlicht wurden. Dort sind auch Umsatzentwicklungen mit konstantem Verlust ausgewiesen, zuletzt über eine Million Euro in 2019. Das letzte Mal profitabel ist die Agentur demnach in 2016 gewesen. Von der Schließung sind laut DieDeutscheWirtschaft.de 80 Mitarbeiter betroffen, weltweit hat iCrossing über 1.000 Angestellte.