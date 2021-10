Lieferengpässe und Black Friday: Wie Händler jetzt reagieren müssen 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren 20 Fakten zum letztjährigen Black Friday

(chart: Squarelovin)

Für Präsenzhändler wie ECommerce-Anbieter ist es mittlerweile der wichtigste Tag des Jahres: Der Black Friday, zu deutsch "schwarzer Freitag". Am Black Friday erreichten die Wirtschaftsauskunftei Creditreform Boniversum im Jahr 2020 rund 354 Prozent mehr Anfragen, also Kaufabsichten, als an einem gewöhnlichen Freitag. Gefolgt vom (vor allem in China veranstalteten) Singles Day mit einem Plus von 174 Prozent und dem Cyber Monday mit 124 Prozent mehr Anfragen im Vergleich zu einem durchschnittlichen Wochentag. (iBusiness: Shopping: Black Friday schlägt Singles Day und Cyber Monday ).Der Black Friday hat seinen Ursprung in den USA, wo er seit Jahrzehnten für Kaufrausch in den Läden sorgt: Es handelt sich um den Tag nach Thanksgiving, dem Erntedankfest, das immer auf den letzten Donnerstag im November fällt - dieses Jahr also Freitag, der 26. November 2021. Erstmals lockten 1961 Händler in Philadelphia an dem Tag mit Schnäppchen. Weil die Polizei die daraufhin mobilisierte Menschenansammlung nur noch als schwarze Masse wahrgenommen haben soll, wird der Tag seither "Black Friday" genannt. Mit dem Aufkommen des Onlinehandels ist zunächst der darauffolgende Montag als "Cyber Monday" hinzugekommen. Mit Globalisierung und dem Wachstum des Onlinehandels "Black Weeks" und "Shopping Weeks" rund um den Globus.Laut Studien löst der Black Friday bei VerbraucherInnen die Tendenz aus, sich selbst etwas zu gönnen, der Cyber Monday hingegen verleitet sie dazu, für andere etwas e