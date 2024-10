Neuer CDO bei Smarketer

Branche/Personalie

Bild: Pilot

Jan Honsl ist als neuer Chief Division Officer (CDO) bei der Smarketer Group in Berlin im Einsatz. In seiner Funktion unterstützt Jan Honsel die Weiterentwickung der verschiedenen Agenturen, forciert die Partnerschaften und Zusammenarbeit innerhalb des Agenturverbundes der Smarketer Group und intensiviert die Partnerschaften mit relevanten Stakeholdern des digitalen und Marketing-Ökosystems. Er berichtet direkt an Gründer und CEO David Gabriel .