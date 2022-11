Die geheime Verlags-Macht: So groß ist Selfpublishing

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Die Trennlinie zwischen Verlag und Selbstverlag ist bereits beidseitig durchlässig und verschwindet nun ganz - die Gastkeeperrolle geht verloren, die Produktorientierung mit ihr - wer die besten Services für Autoren bietet, bekommt die Stoffe.

"einerseits weil Amazon als der wichtigste Akteur dazu schweigt - und die anderen, wie Tolino , Kobo oder BOD auch nichts sagen, nicht nur in Deutschland"

Das deutsche Selfpublishing ist ein Verlagsmarkt, der im Schatten der Marktforschung wächst - aber dort erstaunlich gut gedeiht, wie alle Erkenntnisse nahelegen. Unter dem Radar von Buchhandelsvereinen und Konsumforschern haben Bücher im Selbstverlag einen beachtlichen Marktanteil erreicht und großen Einfluss auf Verlage gewonnen. Marktzahlen sind Mangelware,, sagt Verlags- und Content-Consultant Rüdiger Wischenbart von Wischenbart.com Der zweite Grund für die obskure Natur des Selfpublishing-Marktes liegt darin, "dass auch nicht klar definierbar ist, was da gezählt werden sollte: Umsatz, also Erlös? Und durch wen? Durch die jeweilige Plattform oder durch die AutorInnen? Oder Absatz, also Anzahl der konsumierten Exemplare - mit Betonung auf konsumiert und nicht verkauft, denn ein wachsender Teil der Titel wird nicht einzeln gekauft und heruntergeladen, sondern vieles wird abonniert wird, etwa mit Amazon Prime."Man kann also nur versuchen, sich aufgrund v