545 Millionen Downloads: Temu ist meistgeladene Shopping-App der Welt
17.01.2025 Temu war 2024 nicht nur die am häufigsten heruntergeladene ECommerce-App weltweit, sondern lässt auch die übrige Konkurrenz weit hinter sich.
Ranking der meistgeladenen Shopping-Apps 2024
- Rang 1: Temu / 544,85 Millionen Downloads
- Rang 2: Shein / 235,03 Millionen Downloads
- Rang 3: Meesho / 200,22 Millionen Downloads
- Rang 4: Amazon / 166,61 Millionen Downloads
- Rang 5: Flipkart
/ 155,77 Millionen Downloads
- Rang 6: Shopee 9.9 Super Shopping Day
/ 149,85 Millionen Downloads
- Rang 7: Mercado Libre
/ 106,53 Millionen Downloads
- Rang 8: Alibaba.com
/ 95,11 Millionen Downloads
- Rang 9: AliExpress
/ 93,82 Millionen Downloads
- Rang 10: Shopsy / 83,89 Millionen Downloads