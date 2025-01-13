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E-Commerce

545 Millionen Downloads: Temu ist meistgeladene Shopping-App der Welt

von Susan Rönisch

17.01.2025 Temu war 2024 nicht nur die am häufigsten heruntergeladene ECommerce-App weltweit, sondern lässt auch die übrige Konkurrenz weit hinter sich.

(Bild: Whaleco Technology Limited)
Bild: Whaleco Technology Limited
Mit 544,85 Millionen Downloads im Jahr 2024 ist die chinesische Marke Temu zur Homepage dieses Unternehmens Relation Browser die am häufigsten heruntergeladene ECommerce-App der Welt. Shein zur Homepage dieses Unternehmens Relation Browser folgt an zweiter Stelle mit 235,03 Millionen Downloads. Damit erreichte Shein weniger als die Hälfte der Downloadzahlen von Temu. Die indische ECommerce-Marke Meesho zur Homepage dieses Unternehmens Relation Browser belegt den dritten Platz mit 200,22 Millionen Downloads im Jahr 2024. Der US-amerikanische Handelsriese Amazon zur Homepage dieses Unternehmens Relation Browser schafft es mit 166,61 Millionen Downloads nur auf den vierten Platz. Dennoch ist Amazon nach wie vor der größte Online-Händler der Welt. Das zeigen die aktuell vorgelegten Daten von Statista zur Homepage dieses Unternehmens Relation Browser .

Ranking der meistgeladenen Shopping-Apps 2024

  • Rang 1: Temu / 544,85 Millionen Downloads
  • Rang 2: Shein / 235,03 Millionen Downloads
  • Rang 3: Meesho / 200,22 Millionen Downloads
  • Rang 4: Amazon / 166,61 Millionen Downloads
  • Rang 5: Flipkart zur Homepage dieses Unternehmens Relation Browser / 155,77 Millionen Downloads
  • Rang 6: Shopee 9.9 Super Shopping Day zur Homepage dieses Unternehmens Relation Browser / 149,85 Millionen Downloads
  • Rang 7: Mercado Libre zur Homepage dieses Unternehmens Relation Browser / 106,53 Millionen Downloads
  • Rang 8: Alibaba.com zur Homepage dieses Unternehmens Relation Browser / 95,11 Millionen Downloads
  • Rang 9: AliExpress zur Homepage dieses Unternehmens Relation Browser / 93,82 Millionen Downloads
  • Rang 10: Shopsy zur Homepage dieses Unternehmens Relation Browser / 83,89 Millionen Downloads
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