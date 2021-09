Dmexco 2021 zieht etwas über 20.000 Teilnehmer an 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Pandemie Dmexco, die zweite: Die Besucherzahl blieb beim zweiten Digital-Event etwa konstant, verglichen mit dem Online-Only-Debüt im vergangenen Jahr.

(chart: HighText Verlag)

Viel mehr Sonne scheint dagegen für die zweite Digital-Dmexco bei den Referentenzahlen: Hier haben es die Veranstalter geschafft, mehr als doppelt so viele, schwer mit den Austellerzahlen der Präsenzmesse vergleichbare SpeakerInnen anzulocken.

(chart: HighText Verlag)

Die "DMEXCO @home" konnte außerdem 240 Partner und Sponsoren verzeichnen.Das Vortrags-Programm fand auf vier virtuellen Bühnen und in sieben Masterclass-Streams statt, wo Marketers und Kommunikatoren verschiedene Branchenthemen wie Privatsphäre und Datenschutz im Netz, Brand Safety oder Digitales Marketing in der Post-Cookie-Ära diskutierten. NutzerInnen haben sich dabei laut der Veranstalter-Daten im Schnitt für 8 Sessions pro Tag angemeldet. Fast die Hälfte der Speaker (47 Prozent) in den kuratierten Sessions der DMEXCO @home waren weiblich (Vorjahr 39 Prozent). Der Anteil der internationalen ReferentInnen dort lag bei 57 Prozent.Das nächste Event auf der DMEXCO-Plattform ist für Oktober geplant - mit einem Partner-Event von Adobe. "Die Pandemie hat die digitalen Defizite in Deutschland und der Welt in allen Sektoren deutlich gemacht. Daher brauchen wir ein globales Leitevent für die Digitale Wirtschaft, von dem Impulse ausgehen", ergänzt Matthias Wahl , Präsident des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW)