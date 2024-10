JOM bringt Spezial-Agentur für Vertical Video an den Start

Agenturen

29.10.2024 Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, insbesondere in Hinblick auf die stark gestiegene Bedeutung von TikTok als Werbekanal, hat die JOM Group die Vertical-Video-Agentur Catchy&Co mit Sitz in Frankfurt am Main gegeründet.

Unter dem Motto "We show Brands how to TikTok" will Catchy&Co ein umfassendes Dienstleistungsangebot, von der Kreation über Produktion bis zur Distribution bieten, das auf die Bedürfnisse von Werbetreibenden zugeschnitten ist, die mit mobilem Bewegtbild im 9:16-Format erfolgreich sein möchten.Mit über 27 Millionen monatlich aktiven NutzerInnen allein in Deutschland und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 90 Minuten pro Tag hat sich TikTok zu einem der relevantesten Kanäle für digitale Werbung entwickelt. Als Content-gesteuerte Plattform, die auf authentischen und relatable Content setzt, der schnell Trends aufgreift und die Sprache der GenZ spricht, folgt TikTok dabei nicht den Gesetzmäßigkeiten anderer Werbekanäle. Typische Werbung wird auf TikTok dagegen schnell weggeswiped. Genau hier will die neu gegründete Agentur mit einem ganzheitlichen Angebot von der strategischen Beratung über die Entwicklung von Inhalte bis hin zum Community Management ansetzen."Wer auf Vertical-Video-Plattformen wie zum Beispiel TikTok nicht mit der richtigen Sprache und kreativen Inhalten unterwegs ist, dem schenkt die junge Zielgruppe nicht viel mehr als eine halbe Sekunde Beachtung. Unsere Mission bei Catchy&Co ist es, Marken zu zeigen, wie sie die NutzerInnen im wahrsten Sinne des Wortes "Catchen" können", sagt Volker Neumann , Managing Director bei der JOM Group Für die JOM Group ist TikTok längst kein Trend mehr, "sondern eine effiziente Marketing-Disziplin, die jedoch in vielen Mediamixes noch zu wenig mitgedacht wird. Daher war es für uns der nächste logische Schritt, unter dem Dach der JOM Group eine neue Agentur zu gründen, denn für den jungen und dynamischen", fügt Sai-Man Tsui , Managing Director bei der JOM Group hinzu.Die beiden Geschäftsführer der JOM Group, Neumann und Tsui, übernehmen das Management der Neugründung und bringen ihre Strategie- und Digital-Kompetenz ein. Mit im Führungsteam sind außerdem die Social-Media- und GenZ-SpezialistInnen Maira Hildenbrand als Director Strategy sowie Daniel Kurth als Creative Director.