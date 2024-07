Digitale Außenwerbung stark im Aufwind

Werbetrend

17.07.2024 Digital Out of Home (DOOH) befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs: Laut Nielsen Werbetrend legt das Segment der digitalen Screens im öffentlichen Raum ein überaus erfreuliches erstes Halbjahr 2024 hin.

Innerhalb der Außenwerbung steigt der durchschnittliche Marktanteil auf nunmehr 43 Prozent. Diese Halbjahresbilanz kann sich sehen lassen: Von Januar bis Juni 2024 erwirtschaftet DOOH einen Brutto-Umsatz von 644,3 Mio. Euro - das sind 41,4 Prozent mehr (+188,79 Mio. Euro) als im Vorjahreszeitraum.Der Gesamtwerbemarkt legt dagegen mit einem Brutto-Umsatz von 16,54 Mrd. Euro um 1 Prozent zu (Vorjahreszeitraum: 16,37 Mrd. Euro). Zu diesen Ergebnissen kommt der aktuelle Werbetrend von Nielsen Das positive Abschneiden der digitalen Werbeträger trägt auch dazu bei, dass OOH gesamt in den ersten sechs Monaten 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf einen Brutto-Umsatz von 1,5 Mrd. Euro wächst. Damit erhöht OOH seinen Anteil an den Gesamtspendings um 1 Prozentpunkt auf nunmehr 9 Prozent. Auch DOOH gewinnt innerhalb der Außenwerbung nochmal an Boden und steigert seinen durchschnittlichen Marktanteil auf 43 Prozent (1. HJ 2023: 37 Prozent).Vor allem der EM-Monat Juni beschert den Außenwerbemedien steigende Spendings: Am Ende steht ein Plus von 19,1 Prozent beziehungsweise 50,29 Mio. Euro zu Buche - wodurch OOH gesamt mit einem Brutto-Umsatz von 313,34 Mio. Euro erstmals einen Marktanteil von 11 Prozent verzeichnet.