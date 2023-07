Großteil der Werbetreibenden nutzt generative KI-Tools

12.07.2023 Der Branchenindex "State of Commerce Advertising" testiert der Werbebranche nicht nur eine positive Entwicklung, sondern zeigt zudem eine steigenden Relevanz von Künstlicher Intelligenz. Demnach haben die meisten der befragten Werbetreibenden schon mit generativer KI gearbeitet, viele nutzen sie regelmäßig und ChatGPT führt das Ranking an.

Anteil von Commerce Advertising am Gesamtumsatz steigt auf 36,7 Prozent

Noch positiver als auf das abgelaufene, blicken die Befragten auf das anstehende Quartal. So ist über die Hälfte von ihnen (56,8 Prozent) optimistisch bzw. sehr optimistisch mit Blick auf die kommenden Monate, der Anteil an Pessimisten liegt bei nicht einmal 11 Prozent. Entwicklung von Sales: Bei 67,6 Prozent der Befragten sind die Verkäufe im abgelaufenen Quartal auf gleichem Niveau geblieben (37,8 Prozent) oder sogar gestiegen (29,8 Prozent). Das entspricht einer Steigerung von über zehn Prozentpunkten im Vergleich zum Vorquartal. Die Daten sprechen somit für eine positive, steigende Verkaufsentwicklung in Q2/2023, was eine Erklärung für den ungebrochenen Optimismus sein könnte.

Im Branchenindex "State of Commerce Advertising" , herausgegeben von der Advertising-Plattform mrge, gaben mehr als 80 Prozent der Befragten an, bereits mit generativen KI-Tools gearbeitet zu haben. Nur 13,3 Prozent der Befragten haben dies noch nicht gemacht. Ein wenig differenzierter sieht es bei der Frequenz aus: 23,3 Prozent der Branchenexperten nutzt generative KI-Tools mindestens einmal pro Woche, 23,3 Prozent sogar tagtäglich, 20 Prozent mindestens einmal im Monat. Demgegenüber stehen 33,4 Prozent der Befragten, die weniger als einmal pro Monat auf generative Tools zurückgreifen. Bei der optionalen Frage nach konkreten Tools, die die Befragten nutzen, nannten 94,4 Prozent ChatGPT von OpenAI und nur 5,6 Prozent zusätzlich Googles Alternative Bard 36,7 Prozent der befragten Werbetreibenden erwirtschaften mittlerweile mehr als ein Viertel ihres Gesamtumsatzes mit Commerce Advertising. Das ist ein starker Anstieg um über sieben Prozentpunkte im Vergleich zum letzten Quartal. Bei einem Fünftel der Befragten liegt der Anteil am Gesamtumsatz durch Commerce Advertising immerhin bei 15 bis 25 Prozent - im Quartalsvergleich eine Verdoppelung. Insgesamt erwirtschaftet also über die Hälfte der von mrge Befragten (56,7 Prozent) mindestens 15 Prozent ihres Umsatzes durch Commerce Advertising.